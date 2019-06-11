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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Игорь Шитов
№24
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
24 окт. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Белоруссия
0 : 1
Северная Ирландия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Белоруссия
0
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Белоруссия
0 : 2
Германия
77'
77'
77'
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Белоруссия
0
Германия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Северная Ирландия
2 : 1
Белоруссия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 73'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Северная Ирландия
2
Белоруссия
1
минуты: 1' - 73' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Нидерланды
4 : 0
Белоруссия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Нидерланды
4
Белоруссия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур