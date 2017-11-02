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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Сергей Веремко
№16
Вратарь
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Команда
Минск
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
16 окт. 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2010/2011
2009/2010
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Кельн
5 : 2
БАТЭ
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Кельн
5
БАТЭ
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Арсенал
4
был в запасе