Мишель Польверино
№16
Полузащитник
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Команда
Рид
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
26 сент. 1984 (36) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 5
Италия
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Лихтенштейн
0
Италия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
Босния и Герцеговина
5 : 0
Лихтенштейн
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Босния и Герцеговина
5
Лихтенштейн
0
был в запасе