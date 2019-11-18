Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Нидерланды
Китай
Косово
Мальта
Франция
Португалия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
Тоттенхэм
Зенит
Фиорентина
Спартак
Айнтрахт
Эйбар
Краснодар
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мишель Польверино
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рид
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
26 сент. 1984 (36) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 5
Италия
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Лихтенштейн
0
Италия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Босния и Герцеговина
5 : 0
Лихтенштейн
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Босния и Герцеговина
5
Лихтенштейн
0
был в запасе