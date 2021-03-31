Мартин Бюхель
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
19 февр. 1987 (34) года
Рост
174
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 69'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
минуты: 1' - 69' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур