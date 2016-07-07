Петер Йеле
№1
Вратарь
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Команда
Вадуц
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
22 янв. 1982 (39) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:30
Омония
4 : 1
Бананц
81'
81'
81'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Омония
4
Бананц
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд