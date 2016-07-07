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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Петер Йеле
№1
Вратарь
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Команда
Вадуц
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
22 янв. 1982 (39) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:30
Омония
4 : 1
Бананц
81'
81'
81'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Омония
4
Бананц
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд