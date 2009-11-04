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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Горан Станковски
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
20 нояб. 1976 (44) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2009
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
Чита
0 : 4
Сибирь
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Чита
0
Сибирь
4
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
Сибирь
0 : 0
Волга
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сибирь
0
Волга
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
73'
73'
73'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 42' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Анжи
2
Сибирь
1
минуты: 42' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
0
Сибирь
2
минуты: 79' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Витязь
0 : 2
Сибирь
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 56' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Сибирь
6 : 0
Балтика
2', 23'
2', 23'
2', 23'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
2', 23'
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Сибирь
6
Балтика
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
09.07.2009
09 июля 2009
чт
15:00
Сибирь
3 : 0
Чита
09.07.2009
09 июля 2009
чт
15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Сибирь
3
Чита
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Анжи
16.06.2009
16 июня 2009
вт
15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Сибирь
2
Анжи
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
Сибирь
4 : 0
Волгарь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Сибирь
4
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
Краснодар
2 : 3
Сибирь
55'
55'
55'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
55'
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
2
Сибирь
3
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
15:00
Сибирь
2 : 1
Витязь
22.05.2009
22 мая 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 40'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Сибирь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 40' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
45'
45'
45'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
45'
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур