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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Обозный
№11
Нападающий
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Команда
Витязь
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июля 1986 (34) года
Рост
181
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Иртыш
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
3
Иртыш
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
минуты: 32' - 77'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 32' - 77' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Иртыш
02.05.2010
02 мая 2010
вс
11:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
Луч
1 : 1
Иртыш
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Иртыш
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
Иртыш
2 : 1
Авангард
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2
Авангард
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Иртыш
31'
31'
31'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Волгарь
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур