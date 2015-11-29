Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Квинси Промес
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Косово
Нидерланды
Мальта
Китай
Ирландия
Кения
Ливерпуль
Манчестер Сити
Реал
Зенит
Тоттенхэм
Фиорентина
Спартак
Айнтрахт
Шальке-04
Эйбар
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Пытлев
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 июля 1987 (33) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
2 : 1
Зенит-2
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Байкал
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
был в запасе