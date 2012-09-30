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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Мерсудин Ахметович
№90
Нападающий
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Команда
Жетысу
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 февр. 1985 (36) лет
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
15:00
Анжи
2 : 1
Волга
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Анжи
2
Волга
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
12:30
Волга
2 : 3
ЦСКА
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
16:00
Амкар
3 : 2
Волга
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Амкар
3
Волга
2
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
15:30
Волга
1 : 1
Ростов
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Волга
1
Ростов
1
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Волга
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волга
2
был в запасе
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
16:30
Волга
0 : 2
Локомотив
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Волга
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
18:30
Ахмат
2 : 0
Волга
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
18:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
2
Волга
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
Волга
1 : 2
Рубин
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
1
Рубин
2
был в запасе
29.07.2012
29 июля 2012
вс
16:30
Спартак
2 : 1
Волга
29.07.2012
29 июля 2012
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Спартак
2
Волга
1
был в запасе
21.07.2012
21 июля 2012
сб
15:30
Волга
1 : 0
Динамо
21.07.2012
21 июля 2012
сб
15:30
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Волга
1
Динамо
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур