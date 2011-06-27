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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Теннис
Олимпиада
Александр Данишевский
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1984 (37) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
Химки
1 : 1
Балтика
14.05.2011
14 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 34'
Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 34' / Россия. ФНЛ Второй этап, 9 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур