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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Карлос Самбрано
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Перу
Дата рождения
10 июля 1989 (31) год
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
Рубин
6 : 0
Анжи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
6
Анжи
0
был в запасе
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Арсенал
1
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2
Рубин
1
был в запасе
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1
Краснодар
2
был в запасе