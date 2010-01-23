Мосес Ламиди
№25
Нападающий
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Команда
Рот-Вайсс
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 янв. 1988 (33) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
Герта
0 : 0
Боруссия
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
0
Боруссия
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Бохум
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 63'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
1
Бохум
2
минуты: 1' - 63' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
Байер
3 : 2
Боруссия
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3
Боруссия
2
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
5 : 3
Ганновер-96
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
5
Ганновер-96
3
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 2
Боруссия
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
2
был в запасе
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
0
Штутгарт
0
был в запасе
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
0
Кельн
0
был в запасе
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:30
Фрайбург
3 : 0
Боруссия
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3
Боруссия
0
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3
Боруссия
3
был в запасе