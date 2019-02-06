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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Йохан ван ден Берг
№15
Защитник
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 нояб. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
20:30
Хольштайн
0 : 1
Аугсбург
06.02.2019
06 февр. 2019
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
0
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:30
Мюнхен 1860
1 : 3
Хольштайн
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Хольштайн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала