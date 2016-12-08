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Материалы
Новости
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гал Альберман
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
17 апр. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2011/2012
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
Маккаби
2 : 1
Дандолк
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
2
Дандолк
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Зенит
2 : 0
Маккаби
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Маккаби
0
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Маккаби
0 : 0
АЗ Алкмаар
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Маккаби
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дандолк
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Маккаби
3 : 4
Зенит
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
3
Зенит
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур