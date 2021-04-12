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Кристиан Маджо
№11
Защитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1982 (39) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
59'
59'
59'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 33' - 60'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
минуты: 33' - 60' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:30
Фиорентина
0 : 1
Беневенто
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Беневенто
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
83'
83'
83'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 14' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 14' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:45
Рома
5 : 2
Беневенто
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
5
Беневенто
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 1 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
был в запасе