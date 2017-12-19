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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Тобиас Левелс
№28
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 окт. 1986 (34) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
20:30
Падерборн
1 : 0
Ингольштадт
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Падерборн
1
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 3
Ингольштадт
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гройтер Фюрт
1
Ингольштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала