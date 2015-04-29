Фабиано Сантакроче
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 авг. 1986 (34) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лацио
4 : 0
Парма
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4
Парма
0
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Парма
1 : 0
Палермо
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Палермо
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2
Парма
2
был в запасе
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015 15 апр. 2015 ср 19:30
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 25 тур
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Парма
1 : 0
Ювентус
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 30 тур
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Сассуоло
4 : 1
Парма
28'
28'
28'
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4
Парма
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
был в запасе
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 20:00
Парма
0 : 1
Кьево
35'
35'
35'
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 22:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 23:00
Наполи
2 : 0
Парма
46'
46'
46'
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 23:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 16 тур
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Парма
1 : 2
Лацио
33'
33'
33'
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Лацио
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 14 тур
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Палермо
2 : 1
Парма
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2
Парма
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Парма
0 : 2
Эмполи
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Эмполи
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 12 тур