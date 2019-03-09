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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 сент. 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Аугсбург
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
0
Аугсбург
0
был в запасе
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:30
Фрайбург
5 : 1
Аугсбург
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
5
Аугсбург
1
был в запасе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 3
Бавария
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2
Бавария
3
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:30
Вердер
4 : 0
Аугсбург
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
4
Аугсбург
0
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:30
Аугсбург
3 : 0
Майнц
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
3
Майнц
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Аугсбург
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
2
Аугсбург
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Аугсбург
1 : 2
Фортуна
90'
90'
90'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1
Фортуна
2
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
17:30
Аугсбург
2 : 3
Вольфсбург
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
2
Вольфсбург
3
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Герта
2 : 2
Аугсбург
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2
Аугсбург
2
был в запасе