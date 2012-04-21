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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Стив Гохури
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
8 февр. 1981 (40) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
Фулхэм
2 : 1
Уиган Атлетик
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Тоттенхэм
3 : 1
Уиган Атлетик
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Тоттенхэм
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Уиган Атлетик
44'
44'
44'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:59
Уиган Атлетик
0 : 1
Манчестер Сити
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
03.01.2012
03 янв. 2012
вт
22:45
Уиган Атлетик
1 : 4
Сандерленд
03.01.2012
03 янв. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Уиган Атлетик
1
Сандерленд
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Уиган Атлетик
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Манчестер Юнайтед
5
Уиган Атлетик
0
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
Уиган Атлетик
1 : 1
Челси
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
1
Челси
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Уиган Атлетик
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Арсенал
73'
73'
73'
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Сандерленд
1 : 2
Уиган Атлетик
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сандерленд
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Уиган Атлетик
3 : 3
Блэкберн
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Уиган Атлетик
3
Блэкберн
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
16:30
Вулверхэмптон
3 : 1
Уиган Атлетик
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 3
Болтон
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1
Болтон
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 2
Тоттенхэм
28'
63'
28'
63'
28'
63'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Уиган Атлетик
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур