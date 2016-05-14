Роел Брауверс
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
28 нояб. 1981 (39) лет
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
Боруссия
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0
Боруссия
2
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Байер
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
2
Байер
1
был в запасе
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Айнтрахт
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:30
Аугсбург
2 : 2
Боруссия
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2
Боруссия
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:30
Гамбург
3 : 2
Боруссия
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
3
Боруссия
2
был в запасе
29.01.2016 29 янв. 2016 пт 22:30
Майнц
1 : 0
Боруссия
29.01.2016 29 янв. 2016 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
1
Боруссия
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
3 : 2
Дармштадт
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
3
Дармштадт
2
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:30
Байер
5 : 0
Боруссия
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
5
Боруссия
0
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Бавария
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
1
был в запасе
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 3
Боруссия
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
3
Боруссия
3
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Ганновер-96
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
2
Ганновер-96
1
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Ингольштадт
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
0
Ингольштадт
0
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:30
Боруссия
3 : 1
Шальке-04
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
3
Шальке-04
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
Айнтрахт
1 : 5
Боруссия
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
5
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
2
Вольфсбург
0
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
Штутгарт
1 : 3
Боруссия
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1
Боруссия
3
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
4
Аугсбург
2
был в запасе