Филип Дамс
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Вестерло
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
31 окт. 1978 (42) года
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
4
Вердер
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе