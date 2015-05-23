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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Филип Дамс
№3
Защитник
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Команда
Вестерло
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
31 окт. 1978 (42) года
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
4
Вердер
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Боруссия
1 : 3
Айнтрахт
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Айнтрахт
3
был в запасе