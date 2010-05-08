Уве Господарек
№0
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 авг. 1973 (47) лет
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Бохум
0 : 3
Ганновер-96
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бохум
0
Ганновер-96
3
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Ганновер-96
6 : 1
Боруссия
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
6
Боруссия
1
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Байер
3 : 0
Ганновер-96
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
3
Ганновер-96
0
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:30
Бавария
7 : 0
Ганновер-96
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
7
Ганновер-96
0
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:30
Ганновер-96
4 : 2
Шальке-04
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
4
Шальке-04
2
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:30
Гамбург
0 : 0
Ганновер-96
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
0
Ганновер-96
0
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 4
Кельн
27.03.2010 27 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Кельн
4
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 17:30
Штутгарт
2 : 0
Ганновер-96
20.03.2010 20 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
2
Ганновер-96
0
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 1
Айнтрахт
13.03.2010 13 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
1
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 5
Вердер
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
1
Вердер
5
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Ганновер-96
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
2
Ганновер-96
1
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 3
Нюрнберг
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
1
Нюрнберг
3
был в запасе
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
Майнц
1 : 0
Ганновер-96
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
1
Ганновер-96
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 3
Герта
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0
Герта
3
был в запасе