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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
Фредерик Лохе
№1
Вратарь
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Команда
Алемания
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 авг. 1988 (32) года
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
21:30
Боруссия
2 : 0
Майнц
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
2
Майнц
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:30
Вердер
3 : 0
Боруссия
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Боруссия
0
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Герта
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
2
Герта
1
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3
Боруссия
3
был в запасе