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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Кристофер Хаймерот
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 авг. 1981 (39) лет
Рост
194
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
Манчестер Сити
4 : 2
Боруссия
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Манчестер Сити
4
Боруссия
2
был в запасе
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Боруссия
1 : 1
Ювентус
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
1
Ювентус
1
был в запасе
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Боруссия
1 : 2
Манчестер Сити
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Боруссия
1
Манчестер Сити
2
был в запасе