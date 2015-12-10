Карлос Эдуардо
№22
Полузащитник
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Команда
Атлетико Минейро
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 июля 1987 (33) года
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Бордо
2 : 2
Рубин
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бордо
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
Рубин
2 : 0
Сьон
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рубин
2
Сьон
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Рубин
0 : 1
Ливерпуль
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Ливерпуль
1 : 1
Рубин
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ливерпуль
1
Рубин
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Рубин
0 : 0
Бордо
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рубин
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Сьон
2 : 1
Рубин
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Сьон
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур