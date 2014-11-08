Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Китай
Мальта
Косово
Нидерланды
Кения
Сербия
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Зенит
Манчестер Сити
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Краснодар
Шальке-04
Эйбар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Чинеду Обаси Огбуке
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
АИК
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
1 июня 1986 (34) года
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Фрайбург
2 : 0
Шальке-04
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2
Шальке-04
0
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
минуты: 4' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 4' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
Байер
1 : 0
Шальке-04
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 9 тур
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2
Герта
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Вердер
0 : 3
Шальке-04
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
0
Шальке-04
3
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Айнтрахт
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
2
Айнтрахт
2
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Бавария
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Бавария
1
был в запасе