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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Веллингтон (Веллингтон Луис де Соса)
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 февр. 1988 (33) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Байер
1 : 0
Хоффенхайм
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
Хоффенхайм
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
19:30
Хоффенхайм
1 : 1
Бавария
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1
Бавария
1
был в запасе