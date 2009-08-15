Веллингтон (Веллингтон Луис де Соса)
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 февр. 1988 (33) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Байер
1 : 0
Хоффенхайм
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
Хоффенхайм
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 19:30
Хоффенхайм
1 : 1
Бавария
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1
Бавария
1
был в запасе