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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Луис Густаво
№20
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 июля 1987 (33) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур