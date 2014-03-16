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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Тобиас Вайс
№0
Полузащитник
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Команда
Бохум
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 июля 1985 (35) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:30
Айнтрахт
1 : 4
Фрайбург
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
4
был в запасе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Гамбург
1 : 1
Айнтрахт
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1
Айнтрахт
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Штутгарт
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2
Штутгарт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Айнтрахт
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 0
Айнтрахт
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
3
Айнтрахт
0
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:30
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
5
Айнтрахт
0
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 0
Герта
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1
Герта
0
был в запасе