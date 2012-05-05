Даниель Хаас
№34
Вратарь
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Команда
Эрцгебирге
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 авг. 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
Герта
3 : 1
Хоффенхайм
05.05.2012 05 мая 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
2 : 3
Нюрнберг
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
3
был в запасе
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 1
Байер
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
0
Байер
1
был в запасе
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:30
Фрайбург
0 : 0
Хоффенхайм
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
Хоффенхайм
4 : 0
Гамбург
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4
Гамбург
0
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Кайзерслаутерн
1 : 2
Хоффенхайм
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
16.03.2012 16 марта 2012 пт 22:30
Хоффенхайм
1 : 2
Штутгарт
16.03.2012 16 марта 2012 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1
Штутгарт
2
был в запасе
10.03.2012 10 марта 2012 сб 17:30
Бавария
7 : 1
Хоффенхайм
10.03.2012 10 марта 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
7
Хоффенхайм
1
был в запасе
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:30
Хоффенхайм
1 : 1
Кельн
04.03.2012 04 марта 2012 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1
Кельн
1
был в запасе
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 2
Хоффенхайм
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
17.02.2012 17 февр. 2012 пт 22:30
Хоффенхайм
1 : 1
Майнц
17.02.2012 17 февр. 2012 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
1
Майнц
1
был в запасе
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Аугсбург
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
2
был в запасе
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Ганновер-96
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0
Ганновер-96
0
был в запасе
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Герта
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1
Герта
1
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 2
Хоффенхайм
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
2
Хоффенхайм
0
был в запасе