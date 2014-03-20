Родней (Франческо де Лима)
№20
Защитник
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 сент. 1985 (35) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2014 20 марта 2014 чт 23:05
Зальцбург
1 : 2
Базель
62'
62'
62'
20.03.2014 20 марта 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Зальцбург
1
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
13.03.2014 13 марта 2014 чт 21:00
Базель
0 : 0
Зальцбург
13.03.2014 13 марта 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1/8 финала
Базель
0
Зальцбург
0
был в запасе