Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Мануэль Нойер
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Косово
Китай
Мальта
Нидерланды
Сербия
Кения
Ливерпуль
Реал
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Зенит
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Краснодар
Эйбар
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмануэле Беларди
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 окт. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Удинезе
0 : 0
Милан
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
0
Милан
0
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Удинезе
2 : 1
Лацио
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Лацио
1
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Фиорентина
5 : 2
Удинезе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
5
Удинезе
2
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Удинезе
0 : 2
Парма
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
21:45
Наполи
1 : 2
Удинезе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Удинезе
2
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:45
Удинезе
1 : 2
Рома
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Катания
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2
Катания
0
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Бари
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1
Бари
0
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Палермо
0 : 7
Удинезе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Удинезе
7
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0
Удинезе
3
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сампдория
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
22:45
Ювентус
1 : 2
Удинезе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Удинезе
2
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
14:30
Удинезе
3 : 1
Интер
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3
Интер
1
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Удинезе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
2
Удинезе
4
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Милан
4 : 4
Удинезе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
4
Удинезе
4
был в запасе
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Кьево
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Удинезе
2
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
был в запасе
Показать все игры