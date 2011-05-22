Эмануэле Беларди
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 окт. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
Удинезе
0 : 0
Милан
22.05.2011 22 мая 2011 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
0
Милан
0
был в запасе
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
Удинезе
2 : 1
Лацио
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2
Лацио
1
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Фиорентина
5 : 2
Удинезе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
5
Удинезе
2
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
Удинезе
0 : 2
Парма
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 21:45
Наполи
1 : 2
Удинезе
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1
Удинезе
2
был в запасе
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 21:45
Удинезе
1 : 2
Рома
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Катания
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2
Катания
0
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Бари
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1
Бари
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Палермо
0 : 7
Удинезе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Удинезе
7
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0
Удинезе
3
был в запасе
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сампдория
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 22:45
Ювентус
1 : 2
Удинезе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Удинезе
2
был в запасе
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 14:30
Удинезе
3 : 1
Интер
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3
Интер
1
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Удинезе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
2
Удинезе
4
был в запасе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Милан
4 : 4
Удинезе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
4
Удинезе
4
был в запасе
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Кьево
0
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3
Удинезе
2
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:00
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2
Фиорентина
1
был в запасе