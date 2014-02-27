Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Китай
Мальта
Косово
Нидерланды
Кения
Сербия
Ливерпуль
Реал
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Бавария
Краснодар
Эйбар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристиан Поульсен
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
28 февр. 1980 (41) год
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
Зальцбург
3 : 1
Аякс
27'
27'
27'
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
3
Аякс
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
Аякс
0 : 3
Зальцбург
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
0
Зальцбург
3
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала