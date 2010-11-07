Н'Диайе-Папа Вайго
№11
Нападающий
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Команда
Асколи
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 янв. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 14:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 21:45
Фиорентина
2 : 1
Бари
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Бари
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур