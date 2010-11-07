Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Китай
Мальта
Косово
Нидерланды
Кения
Сербия
Ливерпуль
Реал
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Бавария
Краснодар
Эйбар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Н'Диайе-Папа Вайго
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Асколи
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 янв. 1984 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2008/2009
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:30
Фиорентина
1 : 0
Кьево
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:45
Фиорентина
2 : 1
Бари
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2
Бари
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур