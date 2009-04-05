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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Папе Диахате
№35
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
22 апр. 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
14:00
Аталанта
1 : 2
Фиорентина
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
14:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1
Фиорентина
2
был в запасе