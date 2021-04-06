Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Квинси Промес
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Джером Боатенг
Россия
Словакия
США
Япония
Германия
Китай
Мальта
Косово
Нидерланды
Кения
Сербия
Ливерпуль
Реал
Зенит
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Фиорентина
Айнтрахт
Спартак
Бавария
Краснодар
Эйбар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стеван Йоветич
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Черногория
Дата рождения
2 нояб. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2017/2018
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
19:45
минуты: 68' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
минуты: 68' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Ницца
0 : 2
Монако
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
36'
36'
36'
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
16:45
36'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала