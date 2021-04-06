Стеван Йоветич
№10
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Черногория
Дата рождения
2 нояб. 1989 (31) год
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
Монако
0(5) : 0(4)
Метц
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 19:45
минуты: 68' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Монако
0(5)
Метц
0(4)
минуты: 68' - 90' / Франция. Кубок, 1/8 финала
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Ницца
0 : 2
Монако
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
Гренобль
0 : 1
Монако
36'
36'
36'
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
36'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гренобль
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала