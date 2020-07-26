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Андреа Секулин
№22
Вратарь
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 июля 1990 (30) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Сампдория
26.07.2020
26 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Сампдория
0
был в запасе
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1
Дженоа
2
был в запасе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:15
Парма
2 : 3
Сампдория
19.07.2020
19 июля 2020
вс
18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2
Сампдория
3
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Удинезе
1 : 3
Сампдория
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1
Сампдория
3
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Аталанта
2 : 0
Сампдория
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2
Сампдория
0
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3
СПАЛ
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Лечче
1 : 2
Сампдория
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лечче
1
Сампдория
2
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Фиорентина
5
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
06.01.2020
06 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Сампдория
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1
Ювентус
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
0
Парма
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе