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Олимпиада 2020
Евро-2020
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Олимпиада
Лауре (Лауреано Руиз)
№15
Защитник
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Команда
Депортиво
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 марта 1985 (36) лет
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
20:00
Депортиво
3 : 0
Лас-Пальмас
20.05.2017
20 мая 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
3
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Вильярреал
0 : 0
Депортиво
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
0
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:30
Депортиво
1 : 2
Эспаньол
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1
Эспаньол
2
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Депортиво
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:00
Депортиво
2 : 0
Малага
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2
Малага
0
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
минуты: 12' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4
Депортиво
2
минуты: 12' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
19:30
Валенсия
3 : 0
Депортиво
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3
Депортиво
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:30
Депортиво
0 : 1
Сельта
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Сельта
1
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Спортинг
0 : 1
Депортиво
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0
Депортиво
1
был в запасе
02.03.2017
02 марта 2017
чт
22:45
Депортиво
1 : 1
Атлетико
02.03.2017
02 марта 2017
чт
22:45
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:30
Эйбар
3 : 1
Депортиво
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3
Депортиво
1
был в запасе
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
Лас-Пальмас
1 : 1
Депортиво
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Депортиво
2 : 1
Спортинг
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2
Спортинг
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
17:15
Атлетико
1 : 0
Депортиво
56'
56'
56'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
21:00
Депортиво
1 : 2
Леганес
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1
Леганес
2
был в запасе
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:45
Бетис
0 : 0
Депортиво
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0
Депортиво
0
был в запасе
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
23:00
Депортиво
2 : 1
Эйбар
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2
Эйбар
1
был в запасе