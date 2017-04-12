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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
Люк Уилкшир
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
2 окт. 1981 (39) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Химки
0
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Тосно
1 : 2
Динамо
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
1
Динамо
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
13:00
Волгарь
0 : 1
Динамо
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
Динамо
1
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
16:00
Динамо
0 : 0
Зенит-2
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Динамо
0
Зенит-2
0
был в запасе
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 3
Динамо
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
0
Динамо
3
был в запасе
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0 : 0
Динамо
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Динамо
7'
33'
7'
33'
7'
33'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Мордовия
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Динамо
3 : 2
СКА-Хабаровск
81'
81'
81'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур