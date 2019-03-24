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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Глеб
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 мая 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
лига чемпионов
германия. кубок
Сезон:
2019
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Северная Ирландия
2 : 1
Белоруссия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 66'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Северная Ирландия
2
Белоруссия
1
минуты: 1' - 66' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Нидерланды
4 : 0
Белоруссия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Нидерланды
4
Белоруссия
0
был в запасе