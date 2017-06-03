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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Дани Алвес
№10
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 мая 1983 (37) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2013/2014
03.06.2017
03 июня 2017
сб
21:45
Ювентус
1 : 4
Реал
03.06.2017
03 июня 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, Финал
Ювентус
1
Реал
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, Финал
09.05.2017
09 мая 2017
вт
21:45
Ювентус
2 : 1
Монако
45'
45'
45'
09.05.2017
09 мая 2017
вт
21:45
45'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
Ювентус
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
03.05.2017
03 мая 2017
ср
21:45
Монако
0 : 2
Ювентус
03.05.2017
03 мая 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
Монако
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/2 финала
14.03.2017
14 марта 2017
вт
22:45
Ювентус
1 : 0
Порту
14.03.2017
14 марта 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
1
Порту
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
22:45
Порту
0 : 2
Ювентус
74'
63'
74'
63'
74'
63'
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
22:45
74'
минуты: 73' - 74'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
0
Ювентус
2
минуты: 73' - 74' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала