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Олимпиада
Мануэль Павон
№22
Защитник
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Команда
Нумансия
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 февр. 1984 (37) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
0 : 2
Севилья
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0
Севилья
2
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
Атлетико
3 : 0
Нумансия
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3
Нумансия
0
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
84'
89'
84'
89'
84'
89'
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3
Нумансия
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Нумансия
2 : 1
Валенсия
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Нумансия
2
Валенсия
1
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Нумансия
0 : 1
Депортиво
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Нумансия
0
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
23:55
Нумансия
0 : 2
Реал
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Нумансия
0
Реал
2
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 0
Нумансия
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1
Нумансия
0
был в запасе
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
3 : 1
Нумансия
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Рекреативо
3
Нумансия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Нумансия
4 : 3
Вальядолид
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4
Вальядолид
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Малага
2 : 0
Нумансия
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Нумансия
2 : 1
Альмерия
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Нумансия
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур