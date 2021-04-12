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Материалы
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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Корниленко
№12
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
14 июня 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2014/2015
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
Волгарь
-:-
Крылья Советов
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
-
Крылья Советов
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе