Сергей Корниленко
№12
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
14 июня 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
Волгарь
-:-
Крылья Советов
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
-
Крылья Советов
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе