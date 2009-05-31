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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Эгоитц Хайо
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 авг. 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
0 : 2
Севилья
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Нумансия
1 : 0
Рекреативо
69'
69'
69'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Нумансия
1
Рекреативо
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Нумансия
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
Нумансия
2 : 0
Малага
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Нумансия
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
был в запасе