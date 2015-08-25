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Материалы
Новости
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Хуан Пабло (Хуан Пабло Колинас)
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1978 (42) года
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2015/2016
25.08.2015
25 авг. 2015
вт
21:45
Маккаби
1 : 1
Базель
25.08.2015
25 авг. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Маккаби
1
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
Базель
2 : 2
Маккаби
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Базель
2
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд