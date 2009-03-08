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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Крешо Любичич
№8
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
26 сент. 1988 (32) года
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Шальке-04
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
1
Шальке-04
2
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Карлсруэ
0 : 1
Айнтрахт
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Карлсруэ
0
Айнтрахт
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Герта
2 : 1
Айнтрахт
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
2
Айнтрахт
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Ганновер-96
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
4
Ганновер-96
0
был в запасе