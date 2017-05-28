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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Гвидо Марилунго
№19
Нападающий
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Команда
Тернана
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 авг. 1989 (31) год
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0
Аталанта
1
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1
Эмполи
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1
Пескара
1
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 30 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2
Наполи
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 26 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Лацио
2
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4
Эмполи
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Удинезе
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
22'
22'
22'
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 18 тур
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1
Милан
4
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 14 тур
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