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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Маттиа Мустаккио
№17
Нападающий
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Команда
Алессандрия
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 мая 1989 (31) год
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2008/2009
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
был в запасе