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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Марко Падалино
№4
Полузащитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 дек. 1983 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Рома
3 : 1
Сампдория
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Сампдория
1
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Палермо
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1
Палермо
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Парма
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Парма
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Катания
1 : 0
Сампдория
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Сампдория
0
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
06.03.2011
06 марта 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Чезена
3
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Сампдория
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0
Сампдория
0
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Сампдория
3 : 0
Бари
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3
Бари
0
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Кьево
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0
Кьево
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Ювентус
3 : 3
Сампдория
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
3
Сампдория
3
был в запасе