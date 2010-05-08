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Евро-2020
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Карстен Кулльманн
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 марта 1976 (45) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 0
Кельн
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Нюрнберг
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Фрайбург
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
2
Фрайбург
2
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
Кельн
3 : 1
Бохум
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
3
Бохум
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Кельн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
0
Кельн
2
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
Кельн
0 : 3
Герта
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0
Герта
3
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 4
Кельн
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Кельн
4
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
1
Кельн
0
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1
Бавария
1
был в запасе